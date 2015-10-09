Разгром и потеря. Как Казахстан выступил во второй день Кубка мира по боксу

Двое представителей Казахстана выступили во второй соревновательный день первого этапа Кубка мира по боксу от World Boxing, проходящего в бразильском Фос-ду-Игуасу. Vesti.kz предлагают ознакомиться с результатами поединков.
В дневной сессии Баглан Кенжебек (55 кг) проиграл в 1/16 финала Жирайру Саргсяну (Армения) раздельным решением судей (2:3). При этом в третьем раунде казахстанец отправил своего оппонента в нокдаун.
В вечерней сессии Мухаммедсабыр Базарбайулы (65 кг) в 1/16 финала одержал победу над тунисцем Хассеном Атиа единогласным решением судей — 5:0.
Таким образом, по итогам двух дней в активе Казахстана четыре победы и три потери.
Результаты боев Казахстана на Кубке мира-2026:
✅ Назым Кызайбай (54 кг) победила в 1/16 финала Айсен Таскин (Турция) - 4:1;
❌ Жансери Кошербаев (60 кг) проиграл в 1/16 финала Джуду Галлахеру (Ирландия) - 1:4;
❌ Даулет Тулемисов (90 кг) проиграл в 1/8 финала Фильо Исайасу (Бразилия) - 0:5;
✅ Фарух Тохтасынов (70 кг) победил Джона Макконелла (Ирландия) - 3:2;
✅ Даулет Молжигитов (90 ко) нокаутировал Кая Ториабе (Япония);
❌ Баглан Кенжебек (55 кг) проиграл в 1/16 финала Жирайру Саргсяну (Армения) - 2:3;
✅ Мухаммедсабыр Базарбайулы (65 кг) победил в 1/16 финала Хасена Атия (Тунис) - 5:0.
Напомним, первый этап Кубка мира по боксу пройдёт с 20 по 26 апреля. Казахстан отправил на турнир 16 боксёров.
