Любительский бокс
Сегодня 09:40
 

Громкая сенсация произошла на Кубке мира по боксу с участием Казахстана

©instagram.com/billalbennama/

Французский боксёр Биллаль Беннама неудачно стартовал на первом этапа Кубка мира от World Boxing, проходящем в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала весовой категории до 55 килограммов он встречался с Саметом Гюмюшем из Турции и уступил ему раздельным решением судей (2:3).

Таким образом, Гюмюш прошёл в 1/8 финала турнира, где встретится с японцем Руи Ямагучи, а Беннама завершил своё выступление.

Биллаль Беннама - серебряный призёр Олимпиады-2024 и чемпион Европы, также он два раза брал бронзу чемпионатов мира.

Добавим, что сегодня, 22 апреля, в третий день Кубка мира на ринг выйдут шесть боксёров Казахстана. Подробности - тут.

