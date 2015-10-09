Алимханулы оспорил дисквалификацию: вскрылись новые подробности

Президент Казахстанской федерации профессионального бокса (КФПБ) Рахимжан Ерденбеков поделился новыми подробностями вокруг разбирательств с дисквалификацией Жанибека Алимханулы после допинг-скандала, сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что команда Алимханулы подала апелляцию во Всемирную боксёрскую организацию (WBO) на решение о его дисквалификации. Президент WBO Густаво Оливьери сообщил, что специальная комиссия может принять решение о снятии санкций с казахстанского боксёра.

По словам главы КФПБ, Алимханулы подал апелляцию и в Международную боксёрскую федерацию (IBF).

"Апелляция была подана в Америке адвокатом сразу в две организации: IBF и WBO. Я лично на связи с менеджером Жанибека - Эгисом Климасом - и его адвокатом в США", - рассказал Ерденбеков Tengri Sport.

- Какая вероятность того, что это реально поможет снизить срок дисквалификации, и на сколько он может снизиться максимально, по вашим прогнозам?

"Вероятность сейчас 50 на 50. Про снижение - мы добиваемся того, чтобы международные санкции были схожими с санкциями КФПБ", - заявил он.

Напомним, КФПБ вынесла решение об отстранении Жанибека от боёв до июня 2026 года, в то время как WBO и IBF отстранили казахстанца на год.

Допинг-скандал Алимханулы

Напомним, в декабре Алимханулы сдал положительный допинг-тест — в его пробе обнаружили запрещённое вещество — мельдоний. В результате был отменён поединок против чемпионом WBA кубинца Эрисланди Лары. Позднее вскрытие второй пробы также подтвердило наличие запрещённого препарата, после чего началось официальное разбирательство.

IBF лишила Алимханулы титула

В марте IBF лишила Алимханулы титула чемпиона мира в среднем весе и дисквалифицировала его до декабря 2026 года. Также IBF исключила казахстанца из своего рейтинга.

Позиция WBO

WBO, в свою очередь, дисквалифицировала Алимханулы также на год, но при этом не лишала его титула чемпиона мира в среднем весе.

