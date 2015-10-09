"Актобе" объявил о новом назначении после неудачного старта в КПЛ

Футбольный клуб "Актобе" объявил о прекращении полномочий председателя правления Арманa Оспановa, передают Vesti.kz.

Решение принято по итогам анализа результатов последних матчей команды.

Отмечается, что Бакытбек Дузельбаев стал новым председателем правления ФК "Актобе". Решение принято в установленном порядке с учётом задач по дальнейшему развитию клуба и повышению спортивных результатов команды.

"Актобе" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков после шести матчей. Следующую игру "красно-белые" проведут на своём поле с "Иртышом" 25 апреля. Начало - в 19:00.

