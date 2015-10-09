Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

КПЛ
Сегодня 16:57
 

"Актобе" объявил о новом назначении после неудачного старта в КПЛ

  Комментарии

Поделиться
"Актобе" объявил о новом назначении после неудачного старта в КПЛ

Футбольный клуб "Актобе" объявил о прекращении полномочий председателя правления Арманa Оспановa, передают Vesti.kz.

Поделиться

Футбольный клуб "Актобе" объявил о прекращении полномочий председателя правления Арманa Оспановa, передают Vesti.kz.

Решение принято по итогам анализа результатов последних матчей команды.


Отмечается, что Бакытбек Дузельбаев стал новым председателем правления ФК "Актобе". Решение принято в установленном порядке с учётом задач по дальнейшему развитию клуба и повышению спортивных результатов команды.


"Актобе" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков после шести матчей. Следующую игру "красно-белые" проведут на своём поле с "Иртышом" 25 апреля. Начало - в 19:00.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 4 2 0 9-1 14
2 Ордабасы 6 3 3 0 10-5 12
3 Елимай 6 3 3 0 10-5 12
4 Кызылжар 6 3 2 1 9-4 11
5 Окжетпес 6 3 2 1 10-7 11
6 Улытау 6 3 2 1 7-5 11
7 Астана 6 2 3 1 9-8 9
8 Жетысу 6 2 2 2 6-8 8
9 Атырау 6 1 4 1 4-3 7
10 Актобе 6 2 1 3 7-8 7
11 Иртыш 6 1 3 2 8-9 6
12 Женис 6 1 3 2 3-8 6
13 Кайсар 6 0 4 2 2-6 4
14 Алтай УК 6 0 3 3 3-6 3
15 Тобол 6 0 2 4 5-12 2
16 Каспий 6 0 1 5 2-9 1

Реклама

Живи спортом!