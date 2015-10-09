Англия
Сегодня 15:55
 

"Арсенал" забрал звезду "Барселоны" бесплатно

"Арсенал" забрал звезду "Барселоны" бесплатно

Европейский рынок женского футбола обсуждает громкий переход: защитница "Барселоны" Она Батлье продолжит карьеру в лондонском "Арсенале", передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Главное о сделке:

• Бесплатный переход: контракт испанки с "сине-гранатовыми" истекает этим летом, поэтому "Арсенал" подписывает одну из лучших фланговых защитниц мира совершенно бесплатно.

• Потеря для "Барсы": клуб несколько раз пытался продлить соглашение с ключевым игроком основы, но переговоры зашли в тупик. Уход Батлье без компенсации стал серьёзным ударом по спортивному планированию каталонцев.

• Усиление "Арсенала": лондонский клуб выиграл конкуренцию за топ-игрока, добавив в состав универсального защитника с огромным опытом побед и высоким тактическим интеллектом.
 
Ожидается, что официально о трансфере будет объявлено в ближайшее время. Для "Арсенала" это важнейший шаг в попытке потеснить доминирование "Барселоны" на европейской арене.


