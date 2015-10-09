Англия
Сегодня 17:35
 

Хаби Алонсо потребовал трансфер звезды для прихода в топ-клуб

Хаби Алонсо потребовал трансфер звезды для прихода в топ-клуб Хаби Алонсо. ©Depositphotos/Musiu0

Лондонский "Челси" рассматривает кандидатуру Хаби Алонсо на пост главного тренера. Испанский специалист, зимой покинувший мадридский "Реал", может сменить Лиама Росеньора, под руководством которого команда потерпела серию неудач, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Почему именно Алонсо?

После ухода из "Реала" в январе 2026 года Алонсо остаётся самым востребованным тренером на рынке. Несмотря на слухи о его возможном возвращении в "Ливерпуль", мерсисайдцы, похоже, решили сохранить доверие к Арне Слоту ещё на один сезон. Это открывает дорогу "Челси", чьё руководство видит в испанце идеального наставника для долгосрочного проекта и работы с молодыми талантами.

Трансферная цель №1: Микки ван де Вен

По сообщениям инсайдеров, Алонсо уже обозначил ключевое условие для своего прихода — покупку защитника "Тоттенхэма" Микки ван де Вена.

• Ситуация: "шпоры" ведут борьбу за выживание в АПЛ, что делает уход их лидера практически неизбежным.

• Сложность: несмотря на риск вылета "Тоттенхэма", трансфер оценивается в сумму более 120 миллионов фунтов.

Что это значит для "Челси"?

Приход Алонсо может стать началом новой эры. Его тактика с акцентом на владение мячом и высокую линию обороны требует исполнителей калибра Ван де Вена. Для "синих", чья оборона при Росеньоре пропускает в среднем два мяча за игру, это усиление может стать решающим фактором возвращения в Лигу чемпионов.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 33 21 7 5 63-26 70
2 Манчестер Сити 32 20 7 5 65-29 67
3 Манчестер Юнайтед 33 16 10 7 58-45 58
4 Астон Вилла 33 17 7 9 47-41 58
5 Ливерпуль 33 16 7 10 54-43 55
6 Брайтон энд Хов Альбион 34 13 11 10 48-39 50
7 Челси 34 13 9 12 53-45 48
8 Брентфорд 33 13 9 11 48-44 48
9 Борнмут 33 11 15 7 50-50 48
10 Эвертон 33 13 8 12 40-39 47
11 Сандерленд 33 12 10 11 36-40 46
12 Фулхэм 33 13 6 14 43-46 45
13 Кристал Пэлас 32 11 10 11 35-36 43
14 Ньюкасл Юнайтед 33 12 6 15 46-49 42
15 Лидс Юнайтед 33 9 12 12 42-49 39
16 Ноттингем Форест 33 9 9 15 36-45 36
17 Вест Хэм Юнайтед 33 8 9 16 40-57 33
18 Тоттенхэм Хотспур 33 7 10 16 42-53 31
19 Бернли 33 4 8 21 34-67 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 33 3 8 22 24-61 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 апреля 23:45   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Кремонезе
Кремонезе
(Кремона)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Кремонезе
Проголосовало 8 человек

