Звёзды сборной Узбекистана отправятся в Европу: известен клуб

Звёзды сборной Узбекистана переходят в "Брагу": португальцы арендуют 17-летних Садриддина Хасанова и Сайфиддина Содикова у "Бунедкора" и футбольной академии Одила Ахмедова на один год, передают Vesti.kz со ссылкой на "Инсайды от Карпа".

Футболисты присоединятся к новой команде летом 2026-го, когда им исполнится по 18 лет.

Отмечается, что "Брага" заметила игроков на чемпионате мира U-17 в Катаре и пригласила их к себе на просмотр. В декабре 2025-го две недели они тренировались с командой U-23 оружейников. Юные футболисты оставили о себе хорошее впечатление. В итоге это привело к официальному предложению об аренде.

В соглашении есть право выкупа: 250 тысяч евро за Хасанова и 300 тысяч евро за Содикова. В случае активации опции оба нападающих подпишут контракты с "Брагой" на пять лет. "Бунедкор" и команда Ахмедова получат значительный процент от перепродажи.

Хасанов — крайний нападающий. Специалисты отмечали, что у Садриддина хорошая скорость, удар и голевое чутьё. Прошлый год вышел для него феерическим: признали MVP победного Кубка Азии U-17, где он огорчил Таиланд, Китай, Северную Корею и Саудовскую Аравию. На чемпионате мира — забил Хорватии с Панамой и сделал голевой пас с Италией. Ну и в придачу получил звание лучшего молодого футболиста Узбекистана-2025.

Содиков тоже проявил себя на Кубке Азии и чемпионате мира: за 10 матчей вингер суммарно настрелял 2+5, став лучшим ассистентом сборной.

Теперь этот узбекский дуэт готовится зажечь в Португалии и повторить путь Хусанова, Шомуродова и Файзуллаева в Европе.

