Мбаппе выступил против назначения бывшего тренера в "Реал"

Будущее тренерского мостика в мадридском "Реале" остаётся главной темой сезона. На фоне слухов о возможном назначении Луиса Энрике, ситуация внутри клуба накалилась: главная звезда команды Килиан Мбаппе выступает категорически против приглашения испанского специалиста, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Ключевые факторы конфликта:

• Трудное прошлое в ПСЖ: отношения игрока и тренера в Париже так и не сложились. Мбаппе ранее заявлял, что "не извлек пользы" из работы с Энрике, чувствуя себя скованным в его тактических схемах.

• Роль в проекте: француз стремится к максимальному влиянию в команде, в то время как жёсткий стиль управления Энрике предполагает полный контроль тренера над системой игры.

• Вето суперзвезды: мнение Мбаппе имеет критическое значение для президента "сливочных" Флорентино Переса, который ставит психологический комфорт лидера выше приглашения титулованного, но конфликтного для него тренера.

Текущая ситуация:

Пока руководство "бланкос" взвешивает риски, в списке кандидатов на замену Альваро Арбелоа лидирует Себастьян Хёнесс ("Штутгарт"). Также рассматриваются варианты с Дидье Дешамом и Юргеном Клоппом. Окончательное решение ожидается этим летом, когда станет ясно, готов ли клуб пойти на риск ради Луиса Энрике, имеющего на руках предложение о продлении контракта с ПСЖ до 2030 года.

