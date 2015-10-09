Наследник Джалолова принёс Узбекистану первую победу на Кубке мира по боксу

Узбекистанский боксёр Жахонгир Зокиров провёл свой первый поединок на первом этапе Кубка мира-2026, который проходит под эгидой World Boxing в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории свыше 90 килограммов Зокиров встречался с румыном Флорином Ионицэ и одержал победу единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, узбекский тяжеловес прошёл четвертьфинал турнира, где проведёт бой против представляющего Болгарию уроженца Кубы Йордана Эрнандеса.

Отметим, что Узбекистан отправил на первый этап Кубка мира только четверых боксёров. Помимо Зокирова в Бразилию отправились три представительницы женской сборной: Фарзона Фозилова (48 кг), Феруза Казакова (51 кг) и Навбахор Хамидова (65 кг).

Жохонгир Закиров - чемпион Азии и чемпион мира среди молодежи, а также победитель Кубка "Странджа-2026". Его называют наследником звездного двукратного олимпийского чемпиона Баходира Джалолова.

