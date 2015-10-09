Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Любительский бокс
Сегодня 10:20
 

Наследник Джалолова принёс Узбекистану первую победу на Кубке мира по боксу

  Комментарии

Поделиться
Жахонгир Зокиров. Фото: UBF©

Узбекистанский боксёр Жахонгир Зокиров провёл свой первый поединок на первом этапе Кубка мира-2026, который проходит под эгидой World Boxing в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Узбекистанский боксёр Жахонгир Зокиров провёл свой первый поединок на первом этапе Кубка мира-2026, который проходит под эгидой World Boxing в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала весовой категории свыше 90 килограммов Зокиров встречался с румыном Флорином Ионицэ и одержал победу единогласным решением судей — 5:0.

Таким образом, узбекский тяжеловес прошёл четвертьфинал турнира, где проведёт бой против представляющего Болгарию уроженца Кубы Йордана Эрнандеса.

Отметим, что Узбекистан отправил на первый этап Кубка мира только четверых боксёров. Помимо Зокирова в Бразилию отправились три представительницы женской сборной: Фарзона Фозилова (48 кг), Феруза Казакова (51 кг) и Навбахор Хамидова (65 кг).

Жохонгир Закиров - чемпион Азии и чемпион мира среди молодежи, а также победитель Кубка "Странджа-2026". Его называют наследником звездного двукратного олимпийского чемпиона Баходира Джалолова.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Овьедо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 апреля 00:30   •   не начат
Реал Овьедо
Реал Овьедо
(Овьедо)
- : -
Вильярреал
Вильярреал
(Вильярреал)
Кто победит в основное время?
Реал Овьедо
Ничья
Вильярреал
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!