Узбекистан объявил состав на первый этап Кубка мира по боксу

Сборная Узбекистана по боксу представила состав на первый этап Кубка мира 2026 года под эгидой World Boxing, который пройдёт с 16 по 27 апреля в городе Фос-ду-Игуасу (Бразилия), передают Vesti.kz.

Состав сборной Узбекистана

• +90 кг. Жахонгир Зокиров;

• 48 кг. Фарзона Фозилова;

• 51 кг. Феруза Казакова;

• 65 кг. Навбахор Хамидова;

• Тренер — Эльшод Расулов.

Отметим, что Кубок мира по боксу в 2026 году будет состоять из трёх этапов. Второй этап примет китайский город Гуйян (15–20 июня), а третий состоится в Ташкенте (Узбекистан) с 25 ноября по 2 декабря.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!