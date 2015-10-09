В финале сыграет клуб, который никогда не выигрывал Лигу чемпионов

Определились полуфиналисты Лиги чемпионов: за путёвку в финал сразятся "Пари Сен-Жермен" и "Бавария", а также "Атлетико" и "Арсенал", сообщают Vesti.kz.

Такой расклад гарантирует интригу: в решающем матче турнира обязательно сыграет команда, которая ещё ни разу не поднимала над головой самый престижный клубный трофей Европы.

Особое внимание приковано к противостоянию "Атлетико" и "Арсенала". Оба клуба уже были в шаге от триумфа, но всякий раз останавливались на последнем рубеже. Мадридцы уступали в финалах в 1974 году "Баварии", а также в 2014 и 2016 годах — "Реалу". Лондонцы же единственный раз добрались до решающей стадии в 2006 году, где проиграли "Барселоне".

В другой полуфинальной паре встретятся опытные триумфаторы турнира. "Пари Сен-Жермен" впервые завоевал трофей лишь в прошлом сезоне, тогда как "Бавария" входит в число самых титулованных клубов Европы — в её музее хранятся шесть Кубков европейских чемпионов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!