Роналду помог "Аль-Насру" выиграть 15-й матч подряд: клуб идёт на чемпионство

"Аль-Наср", за который выступает звёздный португалец Криштиану Роналду, одержал победу над "Аль-Иттифаком" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 31-й минуте забил Кингсли Коман. На 90+5-й минуте защитник гостей Джек Хендри получил красную карточку.

Криштиану Роналду вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 89-й минуте.

"Аль-Наср" продлил серию побед в чемпионате страны до 15 матчей. Команда Роналду лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая идущий вторым "Аль-Хиляль" на восемь очков. "Аль-Иттифак" (42 очка) занимает седьмое место.

При этом "Аль-Насру" осталось провести пять матчей, а "Аль-Хилялю" – шесть.

