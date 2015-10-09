Любительский бокс
Сегодня 09:40
 

Боксёр сборной Казахстана принял решение по карьере после золота ЧА-2026

Боксёр сборной Казахстана принял решение по карьере после золота ЧА-2026

Новоиспечённый чемпион Азии по боксу казахстанец Сабыржан Аккалыков принял решение сменить весовую категорию, сообщают Vesti.kz.

На прошедшем в Улан-Баторе (Монголия) чемпионате Азии-2026 под эгидой World Boxing Аккалыков выступал в весовой категории до 75 килограммов. В финале турнира казахстанец встречался с Жавохирым Абдурахимовым из Узбекистана и одержал победу единогласным решением судей.

В прошлом году Аккалыков взял серебро на чемпионате мира от IBA в Дубае (ОАЭ) также в весе до 75 килограммов.

Теперь казахстанец будет выступать в новой весовой категории до 80 килограммов, которая является олимпийской.

"Недавно ставший чемпионом Азии Сабыржан Аккалыков сменил весовую категорию. То есть теперь он будет выступать в весе до 80 килограммов. Цель перехода в олимпийский вес, думаю, понятна без слов. Соответственно, теперь внутренняя конкуренция в этой весовой категории возрастет", — сообщил журналист Аслан Каженов.

Напомним, на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе (США) будет представлено ограниченное количество весовых категорий в боксе — семь для мужчин и семь для женщин. Категория до 75 килограммов в этом списке отсутствует.


