Флик остаётся? "Барселона" определилась с будущим тренера

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик близок к продлению сотрудничества с каталонским грандом, сообщают Vesti.kz.
По информации Catalunya Radio, стороны достигли устной договорённости о новом контракте, рассчитанном до завершения сезона-2027/28. Действующее соглашение немецкого специалиста с "сине-гранатовыми" истекает 30 июня 2027 года.
🚨🚨 Hansi Flick and Barça have reached a verbal agreement to extend Flick's contract for an additional year.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 16, 2026
His current contract expires in 2027.
— Catalunya Radio pic.twitter.com/XmO3car3rf
Флик возглавил "Барселону" летом 2024 года и с тех пор добился впечатляющих результатов. Под его руководством команда дважды завоевала Суперкубок Испании, а также по одному разу выиграла Кубок страны и Ла Лигу, вернув клубу статус одного из лидеров европейского футбола.
В текущем сезоне каталонцы продолжают демонстрировать стабильность. "Барселона" уверенно возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 79 очков в 31 матче и опережая идущий вторым "Реал" на девять баллов.
В Лиге чемпионов "сине-гранатовые" завершили выступление, уступив в 1/4 финала по сумме двух матчей "Атлетико" - 2:3.
Карабах
(Агдам)
Сабах
(Баку)
Реклама