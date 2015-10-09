Флик остаётся? "Барселона" определилась с будущим тренера

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик близок к продлению сотрудничества с каталонским грандом, сообщают Vesti.kz.

По информации Catalunya Radio, стороны достигли устной договорённости о новом контракте, рассчитанном до завершения сезона-2027/28. Действующее соглашение немецкого специалиста с "сине-гранатовыми" истекает 30 июня 2027 года.

🚨🚨 Hansi Flick and Barça have reached a verbal agreement to extend Flick's contract for an additional year.



His current contract expires in 2027.



— Catalunya Radio pic.twitter.com/XmO3car3rf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 16, 2026

Флик возглавил "Барселону" летом 2024 года и с тех пор добился впечатляющих результатов. Под его руководством команда дважды завоевала Суперкубок Испании, а также по одному разу выиграла Кубок страны и Ла Лигу, вернув клубу статус одного из лидеров европейского футбола.

В текущем сезоне каталонцы продолжают демонстрировать стабильность. "Барселона" уверенно возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 79 очков в 31 матче и опережая идущий вторым "Реал" на девять баллов.

В Лиге чемпионов "сине-гранатовые" завершили выступление, уступив в 1/4 финала по сумме двух матчей "Атлетико" - 2:3.

