Казахстан разгромил Узбекистан за золото ЧА-2026 по боксу

Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков стал победителем чемпионата Азии по в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

В финале в весовой категории до 75 килограммов его соперником был Жавохир Абдурахимов из Узбекистана.

Все три раунда сложились в пользу казахстанца - 4:1, 5:0, 5:0. Итогом боя стала победа Аккалыкова единогласным решением судей - 5:0.

Отметим, что сегодня на ринг в Улан-Баторе выйдут еще два казахстанских боксера: Нурбек Оралбай (85 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Ранее Оразбек Асылкулов (60 кг) сотворил камбэк в поединке с индийцем Сачином Сачином, а бой Торехана Сабырхана (75 кг) против иорданца Зейяда Ишаиша обернулся неожиданным исходом.

Напомним, женская сборная Казахстана под руководством Елдоса Сайдалина завоевала в Улан-Баторе пять наград.

Золотые медали команде принесли Надежда Рябец (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг). Серебряным призёром стала Бакыт Сейдиш (70 кг), а бронзовые награды завоевали Айгерим Саттибаева (48 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

