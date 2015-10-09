Неожиданным исходом обернулся бой Торехана Сабырхана за золото ЧА-2026 по боксу

Казахстанец Торехан Сабырхан упустил золотую медаль чемпионата Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

В финале в весовой категории до 70 килограммов Сабырхан был фаворитом в поединке с Зейядом Ишаишем из Иордании и начал встречу с успеха.

Первый раунд завершился в пользу Торехана - 4:1. Во второй трехминутке соперник перехватил инициативу и был зафиксирован зеркальный счет - 1:4.

Решающим стал заключительный отрезок боя, в котором судьи единогласно отдали свои голоса иорданцу. Бой завершился победой соперника казахстанца единогласным решением судей - 0:5.

Отметим, что сегодня на ринг в Улан-Баторе выйдут еще три казахстанских боксера: Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Ранее Оразбек Асылкулов (60 кг) сотворил камбэк в поединке с индийцем Сачином Сачином.

Напомним, женская сборная Казахстана под руководством Елдоса Сайдалина завоевала в Улан-Баторе пять наград.

Золотые медали команде принесли Надежда Рябец (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг). Серебряным призёром стала Бакыт Сейдиш (70 кг), а бронзовые награды завоевали Айгерим Саттибаева (48 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

