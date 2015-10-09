Оралбай учинил разгром Узбекистану за золото ЧА-2026 по боксу

Казахстанский боксер Нурбек Оралбай выиграл золотую медаль на чемпионате Азии в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

В финале в весовой категории до 85 килограммов его соперником был Жасурбек Юлдошев из Узбекистана.

Все три раунда сложились в пользу казахстанца - 5:0, 5:0, 3:2. Итогом поединка стала победа Оралбая единогласным решением судей.

Отметим, что сегодня на ринг в Улан-Баторе выйдет еще один казахстанский боксер: Айбек Оралбай (свыше 90 кг).

Ранее Оразбек Асылкулов (60 кг) сотворил камбэк в поединке с индийцем Сачином Сачином, бой Торехана Сабырхана (75 кг) против иорданца Зейяда Ишаиша обернулся неожиданным исходом, а Сабыржан Аккалыков (75 кг) разгромил Жавохира Абдурахимова из Узбекистана.

Добавим, женская сборная Казахстана под руководством Елдоса Сайдалина завоевала в Улан-Баторе пять наград.

Золотые медали команде принесли Надежда Рябец (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг). Серебряным призёром стала Бакыт Сейдиш (70 кг), а бронзовые награды завоевали Айгерим Саттибаева (48 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

