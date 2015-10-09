Испания
Сегодня 19:25
 

Чемпион мира стал кандидатом на пост главного тренера "Реала"

©ФК "Реал"

Будущее главного тренера сборной Франции Дидье Дешама вызывает интерес у ряда европейских топ-клубов, передают Vesti.kz.

По информации RMC Sport, мадридский "Реал" включил его в список возможных кандидатов на пост главного тренера.

Ожидается, что Дешам покинет сборную Франции после чемпионата мира-2026, завершив 14-летний период работы. При этом его возможным преемником называют Зинедина Зидана, однако сам тренер пока не принял решения о дальнейшем этапе карьеры.

Интерес к французскому специалисту связан с нестабильными результатами "Реала" в последних сезонах и поиском опытного тренера для стабилизации игры.

Дешам рассматривается как кандидат благодаря богатому опыту работы в "Монако", "Ювентусе", "Марселе" и сборной Франции, а также умению управлять раздевалкой с участием звёздных игроков. В его активе победа на чемпионате мира-2018 и выход в финал ЧМ-2022.

Дополнительным фактором называют его знакомство с рядом игроков "Реала", включая Килиана Мбаппе и Орельена Тчуамени, а также знание испанского языка.

Сам Дешам не комментирует своё будущее и сосредоточен на работе со сборной Франции. Его контракт с Федерацией футбола Франции действует до завершения чемпионата мира-2026.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 30 22 3 5 64-28 69
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
10 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Жирона 30 9 10 11 32-44 37
13 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Севилья   •   Регулярный чемпионат, мужчины
12 апреля 00:00   •   не начат
Севилья
Севилья
(Севилья)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Севилья
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 3 человек

