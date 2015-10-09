Любительский бокс
Известны размеры призовых за медали ЧА по боксу для Казахстана

Стал известен размер призовых для победителей и призёров чемпионата Азии-2026 по боксу в Улан-Баторе (Монголия), передают Vesti.kz.

В Казахстане призёрам чемпионата Азии по олимпийским видам спорта положены государственные выплаты: 2 300 долларов — за первое место, 1 400 долларов — за второе и 900 долларов — за третье.

Сборная Казахстана выиграла в общей сложности 13 медалей.

Золотые медали

Мужчины
• Оразбек Асылкулов (60 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг), Айбек Оралбай (+90 кг).

Женщины
• Надежда Рябец (до 80 кг), Дина Исламбекова (+80 кг).

Серебряные медали

Мужчины
• Торехан Сабырхан (70 кг).

Женщины
• Бакыт Сейдиш (70 кг).

Бронзовые медали

Мужчины
• Махмуд Сабырхан (55 кг), Ертуган Зейнуллинов (65 кг), Сагындык Тогамбай (90 кг).

Женщины
• Айгерим Саттибаева (48 кг), Валентина Хальзова (75 кг).

Отметим, что Казахстан выиграл медальный зачёт чемпионата Азии, проходившего под эгидой World Boxing. Подробности — по ссылке.

