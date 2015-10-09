"Манчестер Сити" хочет подписать 23-летнего таланта за 100 миллионов

"Манчестер Сити" намерен серьёзно укрепить состав в летнее трансферное окно и ведёт активную работу по приобретению 23-летнего полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона, передают Vesti.kz.

Главное о потенциальной сделке:

• Трансферная стоимость. По данным Fichajes.net, сумма сделки может составить около 100 миллионов евро (в Англии за игрока планируют выручить от 100 до 120 миллионов фунтов).

• Личный контракт. Согласование условий с самим футболистом не вызовет проблем. Андерсон твердо намерен пойти на повышение и видит в системе Гвардиолы идеальное место для своего прогресса.

• Позиция "Сити". Клуб хочет омолодить центр поля и сохранить конкурентоспособность. Тренерский штаб считает Андерсона идеальной фигурой для своего стиля игры.

Эллиот Андерсон перешёл в "Ноттингем Форест" из "Ньюкасла" летом 2024 года за 35 миллионов фунтов и за два года успел вырасти в одного из самых востребованных игроков чемпионата Англии.

Если переход состоится, трансфер полузащитника станет одной из крупнейших и самых обсуждаемых сделок предстоящего лета.

В нынешнем сезоне Андерсон провёл 41 матч во всех турнирах, забив два гола и отдав три результативные передачи.

