Англия
Сегодня 17:00
 

"Манчестер Сити" хочет подписать 23-летнего таланта за 100 миллионов

"Манчестер Сити" хочет подписать 23-летнего таланта за 100 миллионов Пеп Гвардиола, тренер "Манчестер Сити". ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

"Манчестер Сити" намерен серьёзно укрепить состав в летнее трансферное окно и ведёт активную работу по приобретению 23-летнего полузащитника "Ноттингем Форест" Эллиота Андерсона, передают Vesti.kz.

Главное о потенциальной сделке:

• Трансферная стоимость. По данным Fichajes.net, сумма сделки может составить около 100 миллионов евро (в Англии за игрока планируют выручить от 100 до 120 миллионов фунтов).

• Личный контракт. Согласование условий с самим футболистом не вызовет проблем. Андерсон твердо намерен пойти на повышение и видит в системе Гвардиолы идеальное место для своего прогресса.

• Позиция "Сити". Клуб хочет омолодить центр поля и сохранить конкурентоспособность. Тренерский штаб считает Андерсона идеальной фигурой для своего стиля игры.

Эллиот Андерсон перешёл в "Ноттингем Форест" из "Ньюкасла" летом 2024 года за 35 миллионов фунтов и за два года успел вырасти в одного из самых востребованных игроков чемпионата Англии.

Если переход состоится, трансфер полузащитника станет одной из крупнейших и самых обсуждаемых сделок предстоящего лета.

В нынешнем сезоне Андерсон провёл 41 матч во всех турнирах, забив два гола и отдав три результативные передачи.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

Чемпионат Англии 2025/26
12 апреля 20:30
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 7 человек

