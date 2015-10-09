Фабрегас хочет перехватить у "Реала" будущую звезду

Итальянский клуб "Комо", который возглавляет Сеск Фабрегас, продолжает искать молодых игроков в системе мадридского "Реала". Одной из главных целей команды стал 19-летний вингер Даниэль Яньес, передают Vesti.kz со ссылкой на Don Balon.

Футболист считается одним из перспективных воспитанников мадридской академии "Ла Фабрика". Он уже дебютировал за основную команду "сливочных" и привлёк внимание благодаря скорости, дриблингу и умению обыгрывать один в один.

В "Комо" считают, что Яньес идеально вписывается в их проект, ориентированный на развитие молодых игроков. Клуб ранее уже успешно подписывал футболистов из "Реала" и намерен продолжить эту стратегию.

В "Реале" внимательно следят за прогрессом игрока и, по данным источника, могут включить в возможную сделку опцию обратного выкупа. Переговоры могут активизироваться уже этим летом.

