Испания
Сегодня 18:31
 

"Барселона" нацелилась на камбэк воспитанника из "Манчестер Сити"

"Барселона" нацелилась на камбэк воспитанника из "Манчестер Сити"

"Барселона" изучает возможность возвращения своего воспитанника Нико Гонсалеса из "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

Как сообщает Don Balon, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола не будет препятствовать уходу 24-летнего испанского полузащитника.

Гвардиола ценит талант игрока, однако в условиях жёсткой конкуренции в АПЛ Нико так и не смог закрепиться в качестве железного игрока основы. Руководство "Манчестер Сити" готово рассмотреть продажу футболиста, если предложение приблизится к отметке в 50 миллионов евро.

Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта держит ситуацию на карандаше. Прямо сейчас каталонцы не ведут активных переговоров, так как оформление трансфера будет напрямую зависеть от летних продаж клуба. В "Барселоне" уверены, что идеальное понимание клубной философии поможет Нико быстро вернуть уверенность и взять на себя роль одного из лидеров в центре поля.

Нико Гонсалес перешёл в "Манчестер Сити" из "Порту" в прошлом году за 60 миллионов евро. В его карьере также была "Валенсия". В нынешнем сезоне он провёл 36 матчей во всех турнирах и забил один гол.


