Казахстан выиграл медальный зачет ЧА-2026 по боксу: на каком месте Узбекистан?

Сборная Казахстана выиграла медальный зачет чемпионата Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.
На счету Казахстана 13 медалей, завоеванные в мужской и женской сетке. В том числе - шесть золотых, две серебряные и пять бронзовых.
Индия завоевала 16 наград - пять золотых, три серебряные и восемь бронзовых. Топ-3 замкнул Узбекистан (3-4-4).
Золотые медали Казахстана:
Мужчины:
- Оразбек Асылкулов (60 кг);
- Сабыржан Аккалыков (75 кг);
- Нурбек Оралбай (85 кг);
- Айбек Оралбай (+90 кг).
Женщины:
- Надежда Рябец (до 80 кг);
- Дина Исламбекова (+80 кг).
Серебряные медали:
Мужчины:
- Торехан Сабырхан (70 кг).
Женщины:
- Бакыт Сейдиш (70 кг)
Бронзовые медали:
Мужчины:
- Махмуд Сабырхан (55 кг);
- Ертуган Зейнуллинов (65 кг);
- Сагындык Тогамбай (90 кг).
Женщины:
- Айгерим Саттибаева (48 кг);
- Валентина Хальзова (75 кг).
Медальный зачёт чемпионата Азии по боксу:
- 1. Казахстан 6-2-5;
- 2. Индия 5-3-8;
- 3. Узбекистан 3-4-4;
- 4. Китай 2-1-5;
- 5. Япония 1-1-2;
- 5. Китайский Тайбэй 1-1-2;
- 5. Таиланд 1-1-2;
- 6. Иордания 1-1-1;
- 7. КНДР 0-3-0;
- 8. Монголия 0-2-3;
- 9. Таджикистан 0-1-2;
- 10. Южная Корея 0-0-1;
- 10. Туркменистан 0-0-1;
- 10. Филиппины 0-0-1.
Отметим, что на этом чемпионате Азии от Казахстана принимали участие 20 спортсменов - по десять в мужской и женской сетке.
