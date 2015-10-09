Любительский бокс
Сегодня 14:21
 

Казахстан выиграл медальный зачет ЧА-2026 по боксу: на каком месте Узбекистан?

Казахстан выиграл медальный зачет ЧА-2026 по боксу: на каком месте Узбекистан? Оразбек Асылкулов. Фото: instagram.com/boxingkazakhstan©

Сборная Казахстана выиграла медальный зачет чемпионата Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана выиграла медальный зачет чемпионата Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголия), сообщают Vesti.kz.

На счету Казахстана 13 медалей, завоеванные в мужской и женской сетке. В том числе - шесть золотых, две серебряные и пять бронзовых.

Индия завоевала 16 наград - пять золотых, три серебряные и восемь бронзовых. Топ-3 замкнул Узбекистан (3-4-4).

Золотые медали Казахстана:

Мужчины:

  • Оразбек Асылкулов (60 кг);
  • Сабыржан Аккалыков (75 кг);
  • Нурбек Оралбай (85 кг);
  • Айбек Оралбай (+90 кг).

Женщины:

  • Надежда Рябец (до 80 кг);
  • Дина Исламбекова (+80 кг).

Серебряные медали:

Мужчины:

  •  Торехан Сабырхан (70 кг).

Женщины:

  • Бакыт Сейдиш (70 кг)

Бронзовые медали:

Мужчины:

  • Махмуд Сабырхан (55 кг);
  • Ертуган Зейнуллинов (65 кг);
  • Сагындык Тогамбай (90 кг). 

Женщины:

  • Айгерим Саттибаева (48 кг);
  • Валентина Хальзова (75 кг).

Казахстан обошел Узбекистан и выиграл медальный зачет ЧА-2026 боксу среди мужчин

Медальный зачёт чемпионата Азии по боксу:

  • 1. Казахстан 6-2-5;
  • 2. Индия 5-3-8;
  • 3. Узбекистан 3-4-4;
  • 4. Китай 2-1-5;
  • 5. Япония 1-1-2;
  • 5. Китайский Тайбэй 1-1-2;
  • 5. Таиланд 1-1-2;
  • 6. Иордания 1-1-1;
  • 7. КНДР 0-3-0;
  • 8. Монголия 0-2-3;
  • 9. Таджикистан 0-1-2;
  • 10. Южная Корея 0-0-1;
  • 10. Туркменистан 0-0-1;
  • 10. Филиппины 0-0-1.

Отметим, что на этом чемпионате Азии от Казахстана принимали участие 20 спортсменов - по десять в мужской и женской сетке.

