Сборная Италии назначила нового тренера после ухода Гаттузо

Стало известно, кто временно заменит Дженнаро Гаттузо на посту главного тренера сборной Италии, передают Vesti.kz.

Итальянская федерация футбола назначила его сменщиком Сильвио Бальдини, главного тренера молодёжной сборной Италии до 21 года. Он возглавит первую команду на время товарищеских матчей против Люксембурга и Греции, которые состоятся 3 и 7 июня.

Напомним, Гаттузо покинул свой пост после того, как сборная Италии в третий раз подряд не смогла отобраться на мундиаль, уступив в финале плей-офф Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 по пенальти).

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Silvio Baldini, coach of the Under-21s, will take charge of the First Team for their matches against Luxembourg and Greece on 3 and 7 June.#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/vpfbjbHvOJ — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) April 10, 2026

