Казахстан обошел Узбекистан и выиграл медальный зачет ЧА-2026 боксу среди мужчин

В Улан-Баторе (Монголия) завершился чемпионат Азии по боксу, который состоялся под эгидой World Boxing, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 10 апреля, состоялись финалы в мужской сетке. От Казахстана на ринг вышли пять боксеров: Оразбек Асылкулов (60 кг), Торехан Сабырхан (70 кг), Сабыржан Аккалыков (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг) и Айбек Оралбай (+90 кг).

Чемпионами стали четверо из пяти казахстанцев: Асылкулов, Аккалыков и оба Оралбая. Лишь Сабырхан неожиданно уступил в финале и довольствовался серебром.

Еще три казахстанца стали бронзовыми призерами континентального первенства: Махмуд Сабырхан (55 кг), Ертуган Зейнуллинов (65 кг) и Сагындык Тогамбай (90 кг).

Таким образом, в мужской сетке Казахстан завоевал восемь медалей и обошел Узбекистан, который занял второе место (три золотых, две серебряных и одна бронзовая награда). Топ-3 замкнула Индия (1-1-4).

Как выглядит медальный зачёт ЧА-2026 по боксу среди мужчин:

1. Казахстан 4-1-3

2. Узбекистан 3-2-1

3. Индия 1-1-4

4. Япония 1-1-2

5. Иордания 1-1-1

6. Монголия 0-1-2

6. Китай 0-1-2

7. Таиланд 0-1-1

7. Таджикистан 0-1-1

8. Туркменистан 0-0-1

8. Филиппины 0-0-1.

Добавим, что ранее женская сборная Казахстана под руководством Елдоса Сайдалина завоевала в Улан-Баторе пять наград.

Золотые медали команде принесли Надежда Рябец (до 80 кг) и Дина Исламбекова (свыше 80 кг). Серебряным призёром стала Бакыт Сейдиш (70 кг), а бронзовые награды завоевали Айгерим Саттибаева (48 кг) и Валентина Хальзова (75 кг).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!