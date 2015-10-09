Мировой футбол
Клопп может возглавить топ-сборную и отказаться от шести игроков

Клопп может возглавить топ-сборную и отказаться от шести игроков Юрген Клопп. ©Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Юрген Клопп является одним из главных кандидатов на пост главного тренера сборной Германии в случае возможной отставки Юлиана Нагельсманна, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, бывший тренер "Ливерпуля", дортмундской "Боруссии" и "Майнца" считается приоритетным вариантом для Немецкого футбольного союза (DFB), если нынешний наставник провалит чемпионат мира-2026 и покинет свой пост.

Отмечается, что к Нагельсманну уже возникали вопросы после неудачного выступления на домашнем Евро-2024.

В настоящее время Клопп работает спортивным консультантом в структуре Red Bull, однако может вернуться к тренерской деятельности.

При этом его назначение возможно только при условии серьёзной перестройки состава. По данным СМИ, специалист намерен омолодить команду и может отказаться от ряда опытных игроков, включая Антонио Рюдигера, Лероя Сане и Паскаля Гросса. Также под вопросом будущее Леона Горецки, Никласа Фюллькруга и Марка-Андре тер Штегена.

Напомним, что ранее Клоппа ещё связывали с возможным назначением в "Реал" в летнее межсезонье. Не тренирует он с 2024 года, когда покинул "Ливерпуль".

