Кызайбай и ещё пять боев Казахстана: прямая трансляция Кубка мира по боксу

Сегодня, 22 апреля, шесть боксёров сборной Казахстана проведут бои на первом этапе Кубка мира от World Boxing, проходящем в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщают Vesti.kz.

В дневной сессии (начало в 19:00) выступят Назым Кызайбай (54 кг) и Фарух Токтасынов (70 кг).

В вечерней сессии (01:00) на ринг выйдут Даниял Сабит (50 кг), Диас Молжигитов (80 кг), Виктория Графеева (60 кг) и Наталья Богданова (70 кг).

Расписание боёв Казахстана на Кубке мира-2026 - 22 апреля

19:30 Женщины. 54 кг. 1/8 финала

Назым Кызайбай — Виктория Рогалиньска (Польша);

21:00 Мужчины. 70 кг. 1/8 финала

Фарух Токтасынов — Севон Окадзава (Япония);

01:30 Женщины. 60 кг. 1/8 финала

Виктория Графеева — Эмили Рзаева (Азербайджан);

02:00 Женщины. 70 кг. 1/8 финала

Наталья Богданова — Бусеназ Сюрменели (Турция);

03:15 Мужчины. 50 кг. 1/8 финала

Даниял Сабит — Иштван Сака (Венгрия);

04:15 Мужчины. 80 кг. 1/8 финала

Диас Молжигитов — Марлон Севехон (Австралия).

Сэвон Экадзава - чемпион мира 2021 года и финалист ЧМ-2025, а также участник Олимпийских игр-2020, чемпион Азиатских игр (2022) и серебряный призёр чемпионата Азии (2019).

Бусеназ Сюрменели - олимпийская чемпионка Токио-2020, трёхкратная чемпионка мира (2019, 2022, 2025), чемпионка Европейских игр (2023), чемпионка Европы (2024) и бронзовый призёр чемпионата Европы (2019).

Где смотреть прямую трансляцию Кубка мира-2026 по боксу?

Прямую трансляцию всего турнира можно посмотреть на сайте канала Panam Sports.

Также в прямом эфире поединки будут транслироваться Бразильской конфедерацией бокса по этой ссылке.

Первый этап Кубка мира-2026 от World Boxing проходит с 20 по 26 апреля. Изначально Казахстан был на нём представлен 16 боксёрами (девять мужчин и семь женщин).

