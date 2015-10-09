КПЛ
Сегодня 13:55
 

"Тобол" нашёл нового главного тренера: он работал с Черчесовым

©ФК "Тобол"

Белорусский специалист Мирослав Ромащенко будет назначен главным тренером костанайского "Тобола", сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

52-летний Ромащенко в разные годы возглавлял "Томь", "Ахмат" и "Урал", а также работал в тренерском штабе Станислава Черчесова в "Амкаре", "Динамо" (Москва), "Легии", сборной России, "Ференцвароше".

Специалист совсем недавно был назначен ассистентом Нурбола Жумаскалиева, который накануне был уволен. Теперь же Ромащенко станет главным тренером "Тобола".

В тренерский штаб также войдет Гинтарас Стауче. Он уже работает в команде в качестве тренера по стандартным положениям. С 2007 года он работал в штабе Станислава Черчесова тренером вратарей в ряде клубов, среди которых "Спартак", "Жемчужина-Сочи", "Терек", "Амкар", "Динамо" (Москва) и "Легия", а также в сборной России.

В текущем сезоне "Тобол" под руководством Жумаскалиева ещё не побеждал: в 6 матчах команда уступила четырежды и дважды сыграла вничью. При этом до старта чемпионата костанайцы завоевали Суперкубок.

При Жумаскалиева "Тобол" добился серьёзных успехов – выиграл Кубок и Суперкубок Казахстана, а также стал бронзовым призёром КПЛ-2025.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 4 2 0 9-1 14
2 Ордабасы 6 3 3 0 10-5 12
3 Елимай 6 3 3 0 10-5 12
4 Кызылжар 6 3 2 1 9-4 11
5 Окжетпес 6 3 2 1 10-7 11
6 Улытау 6 3 2 1 7-5 11
7 Астана 6 2 3 1 9-8 9
8 Жетысу 6 2 2 2 6-8 8
9 Атырау 6 1 4 1 4-3 7
10 Актобе 6 2 1 3 7-8 7
11 Иртыш 6 1 3 2 8-9 6
12 Женис 6 1 3 2 3-8 6
13 Кайсар 6 0 4 2 2-6 4
14 Алтай УК 6 0 3 3 3-6 3
15 Тобол 6 0 2 4 5-12 2
16 Каспий 6 0 1 5 2-9 1

Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 3, мужчины
24 апреля 15:00   •   не начат
Тобол-М
- : -
Туран
