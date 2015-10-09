"Тобол" нашёл нового главного тренера: он работал с Черчесовым

Белорусский специалист Мирослав Ромащенко будет назначен главным тренером костанайского "Тобола", сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

52-летний Ромащенко в разные годы возглавлял "Томь", "Ахмат" и "Урал", а также работал в тренерском штабе Станислава Черчесова в "Амкаре", "Динамо" (Москва), "Легии", сборной России, "Ференцвароше".

Специалист совсем недавно был назначен ассистентом Нурбола Жумаскалиева, который накануне был уволен. Теперь же Ромащенко станет главным тренером "Тобола".

В тренерский штаб также войдет Гинтарас Стауче. Он уже работает в команде в качестве тренера по стандартным положениям. С 2007 года он работал в штабе Станислава Черчесова тренером вратарей в ряде клубов, среди которых "Спартак", "Жемчужина-Сочи", "Терек", "Амкар", "Динамо" (Москва) и "Легия", а также в сборной России.

В текущем сезоне "Тобол" под руководством Жумаскалиева ещё не побеждал: в 6 матчах команда уступила четырежды и дважды сыграла вничью. При этом до старта чемпионата костанайцы завоевали Суперкубок.

При Жумаскалиева "Тобол" добился серьёзных успехов – выиграл Кубок и Суперкубок Казахстана, а также стал бронзовым призёром КПЛ-2025.

