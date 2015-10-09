Клуб КПЛ официально объявил об уходе главного тренера

Футбольный клуб "Тобол" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Нурболом Жумаскалиевым, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайцев.

Под его руководством казахстанского специалиста команда добилась серьёзных успехов: завоевала Кубок и Суперкубок Казахстана, а также завершила предыдущий сезон с бронзовыми медалями чемпионата.

В клубе поблагодарили Жумаскалиева — одного из символов "Тобола" — за проделанную работу, профессиональный подход и вклад в развитие команды.

Старт текущего сезона КПЛ костанайцы провалили, потерпев четыре поражения при двух ничьих. В турнирной таблице "Тобол" располагается на предпоследнем, 15-м месте.

