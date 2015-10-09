КПЛ
Сегодня 20:30
 

Клуб КПЛ официально объявил об уходе главного тренера

©ФК "Тобол"

Футбольный клуб "Тобол" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Нурболом Жумаскалиевым, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайцев.

Под его руководством казахстанского специалиста команда добилась серьёзных успехов: завоевала Кубок и Суперкубок Казахстана, а также завершила предыдущий сезон с бронзовыми медалями чемпионата.

В клубе поблагодарили Жумаскалиева — одного из символов "Тобола" — за проделанную работу, профессиональный подход и вклад в развитие команды.

Старт текущего сезона КПЛ костанайцы провалили, потерпев четыре поражения при двух ничьих. В турнирной таблице "Тобол" располагается на предпоследнем, 15-м месте.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 4 2 0 9-1 14
2 Ордабасы 6 3 3 0 10-5 12
3 Елимай 6 3 3 0 10-5 12
4 Кызылжар 6 3 2 1 9-4 11
5 Окжетпес 6 3 2 1 10-7 11
6 Улытау 6 3 2 1 7-5 11
7 Астана 6 2 3 1 9-8 9
8 Жетысу 6 2 2 2 6-8 8
9 Атырау 6 1 4 1 4-3 7
10 Актобе 6 2 1 3 7-8 7
11 Иртыш 6 1 3 2 8-9 6
12 Женис 6 1 3 2 3-8 6
13 Кайсар 6 0 4 2 2-6 4
14 Алтай УК 6 0 3 3 3-6 3
15 Тобол 6 0 2 4 5-12 2
16 Каспий 6 0 1 5 2-9 1

