В Казахстане задумались о пересмотре лимита на легионеров

Казахстанская федерация футбола (КФФ) может пересмотреть решение по лимиту на легионеров, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, в Казахстане могут отказаться от поэтапное снижения лимита на иностранных футболистов.

"В прошлом сезоне исполком КФФ утвердил поэтапное снижение лимита на легионеров: в 2026 году — до 10 игроков в заявке, в 2027 — до 9, а в 2028 — до 8.

Внутри Федерации рассматривается вариант сохранить текущий лимит в 10 иностранцев и в последующие сезоны, отказавшись от дальнейшего сокращения.

Потенциальное изменение может оказать серьезное влияние на развитие нашего футбола — как с точки зрения конкуренции, так и в контексте подготовки местных игроков. Окончательное решение будет принято походу текущего сезона", — пишет источник.