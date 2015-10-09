КПЛ
Сегодня 15:35
 

В Казахстане задумались о пересмотре лимита на легионеров

В Казахстане задумались о пересмотре лимита на легионеров

Казахстанская федерация футбола (КФФ) может пересмотреть решение по лимиту на легионеров, сообщают Vesti.kz.

По информации источника, в Казахстане могут отказаться от поэтапное снижения лимита на иностранных футболистов. 

"В прошлом сезоне исполком КФФ утвердил поэтапное снижение лимита на легионеров: в 2026 году — до 10 игроков в заявке, в 2027 — до 9, а в 2028 — до 8.

Внутри Федерации рассматривается вариант сохранить текущий лимит в 10 иностранцев и в последующие сезоны, отказавшись от дальнейшего сокращения.

Потенциальное изменение может оказать серьезное влияние на развитие нашего футбола — как с точки зрения конкуренции, так и в контексте подготовки местных игроков. Окончательное решение будет принято походу текущего сезона", — пишет источник.

Напомним, что в ноябре прошлого года КФФ объявила, что к 2028 году в Казахстане планируется постепенное сокращение лимита на легионеров с 12 до 8 игроков.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 6 4 2 0 9-1 14
2 Ордабасы 6 3 3 0 10-5 12
3 Елимай 6 3 3 0 10-5 12
4 Кызылжар 6 3 2 1 9-4 11
5 Окжетпес 6 3 2 1 10-7 11
6 Улытау 6 3 2 1 7-5 11
7 Астана 6 2 3 1 9-8 9
8 Жетысу 6 2 2 2 6-8 8
9 Атырау 6 1 4 1 4-3 7
10 Актобе 6 2 1 3 7-8 7
11 Иртыш 6 1 3 2 8-9 6
12 Женис 6 1 3 2 3-8 6
13 Кайсар 6 0 4 2 2-6 4
14 Алтай УК 6 0 3 3 3-6 3
15 Тобол 6 0 2 4 5-12 2
16 Каспий 6 0 1 5 2-9 1

Первенство Казахстана по футболу 2026. 1 лига   •   Казахстан, Костанайская обл., Костанай   •   Тур 3, мужчины
24 апреля 15:00   •   не начат
Тобол-М
(Костанай)
- : -
Туран
(Туркестан)
Кто победит в основное время?
Тобол-М
Ничья
Туран
Проголосовало 4 человек

