Первый номер сборной, или кто выйдет от Казахстана во 2-й день Кубка мира по боксу

Сегодня, 21 апреля, на проходящем в Фос-ду-Игуасу (Бразилия) Кубке мира по боксу от World Boxing состоятся поединки второго соревновательного дня, сообщают Vesti.kz.

От Казахстана на ринг выйдут два боксёра.

В дневной сессии (начало в 19:00) выступит Баглан Кенжебек. Его соперником в 1/16 финала весовой категории до 55 килограммов будет Жирайр Саргсиян из Армении.

В вечернее сессии (01:00) свой первый бой на турнире проведёт Мухаммедсабыр Базарбайулы (65 кг). В 1/16 финала он встретится с Хассеном Атиа (Тунис).

Отметим, что Базарбайулы выступал на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), где дошёл до 1/4 финала. Также он был первым номером сборной Казахстана в весовой категории до 63,5 килограмма.

Напомним, в первый день Кубка мира-2026 от Казахстана выступили пять боксёров.

Всего Казахстан отправил 16 боксёров на первый этап Кубка мира по боксу, который продлится до 26 апреля.

С результатами жеребьёвки и первыми соперниками казахстанцев можно ознакомиться.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!