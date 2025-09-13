Казахстанский боксёр сотворил сенсацию и вышел в финал ЧМ-2025

Казахстанский боксёр Айбек Оралбай вышел в финал чемпионата мира-2025, проходящего в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории свыше 90 килограммов он сенсационно победил титулованного кубинца Хулио Сесара ла Круса со счётом 3:2.

Хулио Сесар — двукратный чемпион Олимпийских игр (2016 и 2020) и пятикратный чемпион мира (2011, 2013, 2015, 2017, 2021).

Сегодня также выступили другие представители сборной Казахстана.

В полуфинал прошли:

Назым Кызайбай (до 48 кг) — победила украинку Анну Охоту, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль;

Санжар Ташкенбай (до 50 кг) — прошёл индийца Жадумани Сингха Манденгбама, также гарантировав себе бронзу.

В финал вышла:

Аида Абикеева (до 65 кг) — одержала победу над ирландкой Мэри Грэйнн Уолш и будет бороться за золото с представительницей Узбекистана Навбахор Хамидовой.

Не смогли выйти в финал и остались с бронзой:

Виктория Графеева (до 60 кг) — неожиданно проиграла бразильянке Ребеке Де Лиме Сантос;

Елдана Талипова (свыше 80 кг) — уступила польке Агате Качмарски.

Напомним, что чемпионат мира-2025 впервые проводится под эгидой новой организации World Boxing и продлится с 4 по 14 сентября.