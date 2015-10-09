Санжар Ташкенбай принёс Казахстану ещё одну медаль ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксёр Санжар Ташкенбай пробился в полуфинал чемпионата мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале в весовой категории до 50 килограммов он одержал победу над индийцем Жадумани Сингхом Манденгбамом — 4:0. Этим успехом Ташкенбай гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Ранее в женской сетке полуфинала оказалась и казахстанка Назым Кызайбай. Она уверенно выиграла бой у украинской спортсменки Анны Охоты со счётом 5:0. Следующий поединок Кызайбай проведёт против соперницы из Узбекистана, подробности — по ссылке

Сегодня в полуфиналах выступят ещё четыре представителя Казахстана:

Дневная сессия (16:00):

Женщины, 60 кг: Виктория Графеева — Ребека Де Лима Сантос (Бразилия), пара №13.

Вечерняя сессия (22:00):

Женщины, 65 кг: Аида Абикеева — Грэйнн Мэри Уолш (Ирландия), пара №3.

Женщины, +80 кг: Елдана Талипова — Агата Качмарска (Польша), пара №6.

Мужчины, +90 кг: Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба), пара №14.

Отметим, что текущий чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing и продлится с 4 по 14 сентября.

Прямая трансляция боёв казахстанцев на ЧМ-2025 по боксу