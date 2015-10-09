С кем Санжар Ташкенбай встретится за финал ЧМ-2025 по боксу

Казахстанский боксёр Санжар Ташкенбай узнал своего соперника по полуфиналу чемпионата мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

На этой стадии в весовой категории до 50 килограммов он встретится с кубинцем Алехандро Фис Кларо, который в 1/4 финала победил Самета Гюмюша из Турции со счётом 3:2. Поединок состоится 13 сентября.

Напомним, что в четвертьфинале Ташкенбай одержал победу над индийцем Жадумани Сингхом Манденгбамом — 4:0 и гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

Сегодня в полуфиналах выступят ещё четыре представителя Казахстана.

Дневная сессия (16:00):

Женщины, 60 кг: Виктория Графеева — Ребека Де Лима Сантос (Бразилия), пара №13.

Вечерняя сессия (22:00):

Женщины, 65 кг: Аида Абикеева — Грэйнн Мэри Уолш (Ирландия), пара №3.

Женщины, +80 кг: Елдана Талипова — Агата Качмарска (Польша), пара №6.

Мужчины, +90 кг: Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба), пара №14.

Отметим, что текущий чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing и продлится с 4 по 14 сентября.

Прямая трансляция боёв казахстанцев на ЧМ-2025 по боксу