Выход в финал и медали: прямая трансляция боев казахстанцев на ЧМ-2025 по боксу

Сегодня, 12 сентября, на чемпионате мира боксу от World Boxing в Ливерпуле (Англия) состоятся бои с участием казахстанцев, сообщают Vesti.kz.

На ринг выйдут шесть представителей Казахстана - четверо подерутся в 1/2 финала и двое в четвертьфиналах. За выход в финал поборются: Виктория Графеева, Аида Абикеева, Елдана Талипова и Айбек Оралбай. В 1/4 финала выйдут Назым Кызайбай и Санжар Ташкенбай.

Поединки пройдут в рамках дневной сессии (начало в 16:00) и вечерней (22:00). Бои в прямом эфире будут показаны на телеканале Qazsport.

Дневная сессия (начало в 16:00 по казахстанскому времени):

Женщины, 48 кг, 1/4 финала: Назым Кызайбай - Анна Охота (Украина), пара №1;

Мужчины, 50 кг, 1/4 финала: Санжар Ташкенбай - Жадумани Сингх Манденгбам (Индия), пара №6;

Женщины, 60 кг, 1/2 финала: Виктория Графеева - Ребека Де Лима Сантос (Бразилия), пара №13;

Вечерняя сессия (начало в 22:00):

Женщины 65 кг, 1/2 финала: Аида Абикеева - Грэйнн Мэри Уолш (Ирландия), пара №3;

Женщины, +80 кг, 1/2 финала: Елдана Талипова - Агата Качмарска (Польша), пара №6;

Мужчины, +90 кг, 1/2 финала: Айбек Оралбай - Хулио Сезар Ла Крус (Куба), пара №14;

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing. Турнир стартовал 4 сентября и продлится до 14-го числа.