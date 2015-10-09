Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Сегодня 10:58
 

Дана Уайт вмешался в дуэль взглядов Канело и Кроуфорда

  Комментарии

Дана Уайт вмешался в дуэль взглядов Канело и Кроуфорда ©x.com/Canelo

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Канело Альварес (63-2-2, 39 КО) и экс-абсолютный чемпион в полусреднем и первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) провели заключительный стердаун перед своим боем, сообщают Vesti.kz.

На финальной дуэли взглядов присутствовал глава UFC Дана Уайт - именно он встал между боксерами, когда напряжение достигло пика.

Большой вечер бокса состоится в Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 сентября по времени Казахстана. Для Кроуфорда этот бой станет дебютом во втором среднем весе - американец поднимается сразу на две категории выше.

Победа над Канело сделает его всего пятым боксёром в истории, сумевшим завоевать титулы абсолютного чемпиона мира в трёх весовых категориях.

Отметим, что на кону предстоящего боя будут все пояса, которыми владеет Канело.

Особый интерес у казахстанских болельщиков вызывает андеркард, где непобеждённый тяжеловес Иван Дычко (15-0, 14 КО) сразится с американцем Джермейном Франклином-младшим (23-2, 15 КО).

Профессиональный бокс 2025   •   США, Лас-Вегас   •   Вечер бокса 37/1, Лас-Вегас (США), мужчины
13 сентября   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Дычко
Ничья
Франклин
Проголосовало 51 человек

