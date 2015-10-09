Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Профи-бокс
Сегодня 09:21
 

Казахстанский супертяж сошелся в дуэли взглядов перед боем в андеркарде у Канело

  Комментарии

Казахстанский супертяж сошелся в дуэли взглядов перед боем в андеркарде у Канело ©Proboxtv

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (15-0, 14 KO) уже в эти выходные, в ночь с 13 на 14 сентября, проведет бой в Лас-Вегасе (США), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в десятираундовом противостоянии будет представитель США - Джермейн Франклин-младший (23-2, 15 КО).

Боксеры подерутся в андеркарде боя между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе американцем Саулем Канело Альваресом (63-2-2, 39 КО) и американцем Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

Перед боем Дычко и Франклин-младший провели первую дуэль взглядов. Видео этого можно посмотреть ниже. 

Напомним, последний бой Дычко провел в июле, когда нокаутировал американца Самуэля Кросседа (11-5-1, 7 КО).

Профессиональный бокс 2025   •   США, Лас-Вегас   •   Вечер бокса 37/1, Лас-Вегас (США), мужчины
13 сентября   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Дычко
Ничья
Франклин
Проголосовало 44 человек

