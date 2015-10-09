Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Каждый может стать никем…" Кроуфорд сделал заявление перед боем с Канело

Бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе Теренс Кроуфорд поделился ожиданиями от предстоящего поединка против действующего абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО).

Бой пройдёт в Лас-Вегасе в ночь с 13 на 14 сентября, а его победитель получит титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

"Каждый может стать никем. В воскресенье мы всё увидим. Это историческая вещь. И в воскресенье она завершится. Я сосредоточен на том, чтобы стать самым лучшим. Я иду вперёд, иду к своим целям. Послушайте, меня не интересует, что будет после. Я пришёл сюда, чтобы не допустить ошибок", - сказал Кроуфорд на пресс-конференции.

Напомним, в андеркарде этого боя выступит казахстанский супертяж Иван Дычко (15-0, 14 KO), который проведет поединок с американцем Джермейном Франклином-младшим (23-2, 15 КО).

Профессиональный бокс 2025   •   США, Лас-Вегас   •   Вечер бокса 37/1, Лас-Вегас (США), мужчины
13 сентября   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Дычко
Ничья
Франклин
Проголосовало 50 человек

