Сборную Узбекистана оставили без медали ЧМ-2025 по боксу

Сборная Узбекистана по боксу понесла потерю на чемпионате мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 50 килограммов Шодиёржон Меликузиев уступил японцу Соши Макино со счётом 2:3.

Теперь Макино 13 сентября сразится за выход в финал с представителем Монголии Баттулгой Алдархишигом. Оба спортсмена уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

Отметим, что в весе до 50 килограммов также выступает казахстанский боксёр Санжар Ташкенбай, который в четвертьфинале одержал победу над индийцем Жадумани Сингхом Манденгбамом. За выход в финал Ташкенбай поспорит с соперником из Кубы, подробности - тут.

