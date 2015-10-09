Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сборную Узбекистана оставили без медали ЧМ-2025 по боксу

Сборная Узбекистана по боксу понесла потерю на чемпионате мира-2025, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 50 килограммов Шодиёржон Меликузиев уступил японцу Соши Макино со счётом 2:3.

Теперь Макино 13 сентября сразится за выход в финал с представителем Монголии Баттулгой Алдархишигом. Оба спортсмена уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали.

Отметим, что в весе до 50 килограммов также выступает казахстанский боксёр Санжар Ташкенбай, который в четвертьфинале одержал победу над индийцем Жадумани Сингхом Манденгбамом. За выход в финал Ташкенбай поспорит с соперником из Кубы, подробности - тут.

Чемпионат мира World Boxing по боксу 2025   •   Англия, Ливерпуль   •   1/2 финала, мужчины
13 сентября 01:15   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Оралбай
Ничья
Ла Круз Пераза
Проголосовало 67 человек

