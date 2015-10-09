Неожиданным исходом обернулся бой Казахстана за финал ЧМ по боксу

Казахстанка Виктория Графеева не смогла выйти в финал чемпионата мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории до 60 килограммов она неожиданно уступила Ребеке Де Лиме Сантос из Бразилии — 1:4 (по раундам — 2:3, 2:3, 0:5). Таким образом, Графеева вернётся домой с бронзовой медалью.

Сегодня в 1/2 финала прошли от Казахстана Назым Кызайбай (до 48 кг) и Санжар Ташкенбай (до 50 кг). Кызайбай победила украинку Анну Охоту со счётом 5:0, а Ташкенбай одержал победу над индийцем Жадумани Сингхом Манденгбамом.

12 сентября в полуфиналах выступят ещё три представителя Казахстана:

Вечерняя сессия (22:00)

Женщины, 65 кг: Аида Абикеева — Грэйнн Мэри Уолш (Ирландия), пара №3.

Женщины, +80 кг: Елдана Талипова — Агата Качмарска (Польша), пара №6.

Мужчины, +90 кг: Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба), пара №14.

Отметим, что текущий чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing и продлится с 4 по 14 сентября.

