Кулачные бои
Экс-звезда UFC дебютировал в "кулачке": всё закончилось нокаутом (видео)

Бывший боец UFC из Кубы Йоэль Ромеро (16-7) успешно дебютировал в лиге кулачных боёв BKFC. На ивенте в Голливуде (Флорида, США) он встретился с американцем Тео Дукасом (2-2 - в ММА), сообщают Vesti.kz.

Поединок закончился в самой концовке второго раунда. После третьего нокдауна в исполнении Йоэля Тео не смог подняться на ноги. Бой был остановлен рефери.

Таким образом рекорд Ромеро по правилам кулачных боёв стал 1-0. В прошлом он был претендентом на чемпионские пояса в UFC и Bellator, но проиграл в этих боях Исраэлю Адесанье и Вадиму Немкову единогласным решением судей.

Последний бой с участием Ромеро по правилам ММА прошёл в октябре 2024 года - он победил решением другого экс-претендента на пояс UFC Тьяго Сантоса.

