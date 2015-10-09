Казахстан узнал о первой потере на ЧМ по борьбе

Казахстанский борец супертяжёлого веса Алишер Ергали неожиданно оступился на старте чемпионата мира в Загребе (Хорватия). Его соперник был Ален Хубулов из Болгарии, передают Vesti.kz со ссылкой на "Спорт Шрёдингера".

Схватка проходила в категории до 125 килограммов. Оно завершилось победой 24-летнего Хубулова - 10:6. Причём Алишер вёл по ходу противостояния, но упустил преимущество.

Казахстан на ЧМ представлен десятью борцами вольного стиля. Ранее на первенстве успешно стартовали

Отметим, что 26-летний Ергали занимал седьмое место на Олимпиаде-2024. В прошлом он становился серебряным призёром чемпионата Азии.