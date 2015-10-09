Назым Кызайбай отменила сенсацию и взяла медаль ЧМ-2025 по боксу

Казахстанка Назым Кызайбай вышла в полуфинал чемпионата мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

Продолжение • Назым Кызайбай устроит дуэль с Узбекистаном за финал ЧМ по боксу

В бою весовой категории до 48 килограммов она победила украинку Анну Охоту со счётом 5:0 и тем самым не позволила сопернице сотворить сенсацию. Эта победа гарантировала Кызайбай как минимум бронзовую медаль.

Сегодня также свой бой 1/4 финала проведёт Санжар Ташкенбай (50 кг), его соперником станет Жадумани Сингх Манденгбам из Индии.

Кроме того, на ринг выйдут четыре представителя Казахстана в рамках 1/2 финала.

Дневная сессия (начало в 16:00):

Женщины, 60 кг, 1/2 финала: Виктория Графеева — Ребека Де Лима Сантос (Бразилия), пара №13.

Вечерняя сессия (начало в 22:00):

Женщины, 65 кг, 1/2 финала: Аида Абикеева — Грэйнн Мэри Уолш (Ирландия), пара №3.

Женщины, +80 кг, 1/2 финала: Елдана Талипова — Агата Качмарска (Польша), пара №6.

Мужчины, +90 кг, 1/2 финала: Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба), пара №14.

Отметим, что этот чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing и продлится с 4 по 14 сентября.