Любительский бокс
Сегодня 16:40
 

Назым Кызайбай устроит дуэль с Узбекистаном за финал ЧМ по боксу

Казахстанка Назым Кызайбай узнала свою соперницу по полуфиналу чемпионата мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

На этой стадии в весовой категории до 48 килограммов она встретится с представительницей Узбекистана Сабиной Бобокуловой, которая в четвертьфинале победила итальянку Джованну Маркезе — 5:0. Во втором раунде итальянке отсчитали нокдаун.

Напомним, что Кызайбай в 1/4 финала прошла украинку Анну Охоту со счётом 5:0. Таким образом, Назым и Сабина уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали турнира.

Сегодня в 1/4 финала свой бой проведёт ещё один казахстанец — Санжар Ташкенбай (50 кг). Его соперником станет индийский боксёр Жадумани Сингх Манденгбам.

Кроме того, в полуфиналах выступят ещё четыре представителя Казахстана:

Дневная сессия (16:00):

Женщины, 60 кг: Виктория Графеева — Ребека Де Лима Сантос (Бразилия), пара №13.

Вечерняя сессия (22:00):

Женщины, 65 кг: Аида Абикеева — Грэйнн Мэри Уолш (Ирландия), пара №3.
Женщины, +80 кг: Елдана Талипова — Агата Качмарска (Польша), пара №6.
Мужчины, +90 кг: Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба), пара №14.

Отметим, что текущий чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing и продлится с 4 по 14 сентября.

