Досрочная развязка решила судьбу медали ЧМ-2025 по боксу

Английский боксёр Тиган Стотт уверенно победил на чемпионате мира-2025, проходящем в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В четвертьфинале весовой категории до 85 килограммов он одержал победу над болгарином Семийоном Болдыревым, которому ещё в первом раунде был засчитан нокдаун. Во втором раунде преимущество Стотта оказалось столь очевидным, что рефери остановил поединок на 2-й минуте 46-й секунде.

Таким образом, Стотт вышел в полуфинал и гарантировал себе бронзовую медаль. 13 сентября англичанину предстоит встреча с украинцем Данило Жасаном за выход в финал.

А вот Виктория Графеева не смогла выйти в финал, неожиданно уступив в полуфинале весовой категории до 60 килограммов Ребеке Де Лиме Сантос из Бразилии.

Сегодня в вечерней сессии (22:00) в рамках 1/2 финала на ринг поднимутся ещё три представителя Казахстана:

Женщины, 65 кг: Аида Абикеева — Грэйнн Мэри Уолш (Ирландия), пара №3.

Женщины, +80 кг: Елдана Талипова — Агата Качмарска (Польша), пара №6.

Мужчины, +90 кг: Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба), пара №14.

Отметим, что текущий чемпионат мира впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing и продлится с 4 по 14 сентября.