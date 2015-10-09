Разгром принёс Казахстану первого финалиста ЧМ-2025 по боксу

Казахстанка Аида Абикеева вышла в финал чемпионата мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

В полуфинале в весовой категории до 65 килограммов она одержала победу над ирландкой Грэйнн Мэри Уолш со счётом 5:0.

Абикеева стала первой финалисткой от Казахстана на чемпионате мира по состоянию на 12 сентября.

Сегодня также выступили другие боксёры сборной Казахстана: в полуфинал пробились Назым Кызайбай (до 48 кг) и Санжар Ташкенбай (до 50 кг), обеспечив себе как минимум бронзовые медали. Кызайбай победила украинку Анну Охоту, а Ташкенбай взял верх над индийцем Жадумани Сингхом Манденгбамом.

Не смогла выйти в финал Виктория Графеева, неожиданно уступив в полуфинале весовой категории до 60 килограммов Ребеке Де Лиме Сантос из Бразилии.

В вечерней сессии полуфиналов на ринг поднимутся ещё два представителя Казахстана:

Женщины, +80 кг: Елдана Талипова — Агата Качмарска (Польша), пара №6.

Мужчины, +90 кг: Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба), пара №14.

Отметим, что чемпионат мира-2025 по боксу впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing и продлится с 4 по 14 сентября.