Разгром случился в бою Казахстана за финал ЧМ-2025 по боксу

Казахстанка Елдана Талипова не смогла выйти в финал чемпионата мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.

В полуфинале весовой категории свыше 80 килограммов Талипова уступила польке Агате Качмарски со счётом 0:5 и завершила турнир с бронзовой медалью.

Ранее разгром принёс Казахстану первого финалиста ЧМ-2025.

Сегодня также выступили другие боксёры сборной Казахстана.

В полуфинал прошли:

Назым Кызайбай (до 48 кг) — победила украинку Анну Охоту, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль;

Санжар Ташкенбай (до 50 кг) — прошёл индийца Жадумани Сингха Манденгбама, также гарантировав бронзу.

Не смогла пробиться в финал:

Виктория Графеева (до 60 кг) — неожиданно проиграла бразильянке Ребеке Де Лиме Сантос и довольствовалась бронзовой наградой.

В вечерней сессии полуфиналов выступит ещё один представитель Казахстана:

Мужчины, +90 кг: Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба), пара №14.

Напомним, что чемпионат мира-2025 по боксу впервые проводится под эгидой новой организации World Boxing и продлится с 4 по 14 сентября.