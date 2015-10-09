Разгром случился в бою Казахстана за финал ЧМ-2025 по боксу

Казахстанка Елдана Талипова не смогла выйти в финал чемпионата мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), передают Vesti.kz.
В полуфинале весовой категории свыше 80 килограммов Талипова уступила польке Агате Качмарски со счётом 0:5 и завершила турнир с бронзовой медалью.
Ранее разгром принёс Казахстану первого финалиста ЧМ-2025.
Сегодня также выступили другие боксёры сборной Казахстана.
В полуфинал прошли:
Не смогла пробиться в финал:
В вечерней сессии полуфиналов выступит ещё один представитель Казахстана:
Напомним, что чемпионат мира-2025 по боксу впервые проводится под эгидой новой организации World Boxing и продлится с 4 по 14 сентября.
Реклама