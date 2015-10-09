Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 23:19
 

Казахстан встретится с Узбекистаном за золото ЧМ-2025 по боксу

  Комментарии

Поделиться
Казахстан встретится с Узбекистаном за золото ЧМ-2025 по боксу ©Кадр из видео

Дуэль между Казахстаном и Узбекистаном состоится в финале чемпионата мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Дуэль между Казахстаном и Узбекистаном состоится в финале чемпионата мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

За золото в весовой категории до 65 килограммов поспорят казахстанка Аида Абикеева и представительница Узбекистана Навбахор Хамидова. Их встреча намечена на 14 сентября.

Абикеева в полуфинале победила ирландку Мэри Грэйнн Уолш со счётом 5:0, а Хамидова прошла Чен Чин-Ниен из Китайского Тайбэя — 3:2.

В вечерней сессии полуфиналов выступят ещё два представителя Казахстана:

Женщины, +80 кг: Елдана Талипова — Агата Качмарска (Польша), пара №6.
Мужчины, +90 кг: Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба), пара №14.

Отметим, что чемпионат мира-2025 по боксу впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing и продлится с 4 по 14 сентября.

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
14 сентября 20:30   •   не начат
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
- : -
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Манчестер Сити
Ничья
Манчестер Юнайтед
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!