Казахстан встретится с Узбекистаном за золото ЧМ-2025 по боксу

Дуэль между Казахстаном и Узбекистаном состоится в финале чемпионата мира-2025 по боксу, который проходит в Ливерпуле (Англия), сообщают Vesti.kz.

За золото в весовой категории до 65 килограммов поспорят казахстанка Аида Абикеева и представительница Узбекистана Навбахор Хамидова. Их встреча намечена на 14 сентября.

Абикеева в полуфинале победила ирландку Мэри Грэйнн Уолш со счётом 5:0, а Хамидова прошла Чен Чин-Ниен из Китайского Тайбэя — 3:2.

В вечерней сессии полуфиналов выступят ещё два представителя Казахстана:

Женщины, +80 кг: Елдана Талипова — Агата Качмарска (Польша), пара №6.

Мужчины, +90 кг: Айбек Оралбай — Хулио Сезар Ла Крус (Куба), пара №14.

Отметим, что чемпионат мира-2025 по боксу впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing и продлится с 4 по 14 сентября.