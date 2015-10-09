Ошеломившему Джошуа казахстанцу "отдали" победу в карде Канело

Казахстанскому супертяжеловесу Ивану Дычко (15-0, 14 КО) предстоит бой против американца Джермейна Франклина-младшего (23-2, 15 КО), сообщают Vesti.kz.

Он состоится 13 сентября в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе (США). Эксперты отдают предпочтение казахстанцу.

Прогноз на бой

"Дычко — боксёр с огромным потенциалом, который был очевиден ещё во время его любительской карьеры. Путь казахстанца на профессиональном ринге в какой-то момент застопорился, но в последние пару лет он вновь громко заявил себе. В итоге двукратный олимпийский призёр получил самого статусного соперника в карьере и шанс значительно укрепить свои позиции в тяжёлом дивизионе.

Франклин — опытный и качественный боксёр. Успел побиться даже с топовыми нокаутёрами Уайтом и Джошуа и с обоими продержался всю дистанцию. Так что надо быть готовыми к тому, что Дычко во второй раз за карьеру не сможет финишировать оппонента. При этом мощь и хорошая техника (особенно для таких габаритов) действительно делают фаворитом именно казахстанца. Вдобавок на его стороне соревновательный тонус, так как простой Франклина длится уже больше года.

Резюмируя, воспользуемся довольно высокими коэффициентами на победу Дычко. Нельзя исключать того, что он всё-таки сможет нанести американцу первое досрочное поражение. Но и на длинной дистанции казахстанец потенциально выглядит интереснее", - пишет vedomosti.ru.

Ранее бывший британский профессиональный боксер Энтони Фаулер рассказывал, как во время одного из спаррингов Иван Дычко сумел отправить в нокдаун экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

Главным же событием ивента станет поединок мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-2-2, 39 КО) и непобеждённого американца Терренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

