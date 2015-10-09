Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Вчера 19:07
 

Казахстанский боксёр разгромил чемпиона мира и вышел в финал

Казахстанский боксёр разгромил чемпиона мира и вышел в финал Нурбек Мурсал (справа)©Сали Сабиров/пресс-служба НОК РК

Представитель мужской сборной Казахстана по боксу Нурбек Мурсал выступил в полуфинале этапа Кубка мира-2025, который проходит в Нью-Дели (Индия), передают Vesti.kz.

Его соперником на пути к решающему поединку весовой категории до 70 килограммов стал украинец Юрий Захарьев.

Несмотря на опыт соперника, Мурсал уже в первом раунде смог набрать преимущество, разгромив именитого оппонента со счётом 4:1.

Во второй трёхминутке казахстанец не сбавил темп, однако на сей раз выиграл лишь 3:2. Таким образом, судьба боя решалась в последнем третьем отрезке, победителем которого стал Нурбек, вышедший в финал. Украинец, в свою очередь, завершает турнир с бронзовой медалью.

Отметим, что Захарьев является победителем первенства Европы (2022) и чемпионом мира 2021 года.

Ранее сегодня, 19 ноября, Улжан Сарсенбек потерпела поражение от индийской спортсменки Джайсмин Джайсмин, в то время как Султанбек Айбарулы вышел в финал после победы над южнокорейцем Дэхуном Кимом. Казахстанская боксерша Жансая Рахымберды в полуфинале уступила представительнице Китайского Тайбэя Гуо И Сюань.

Турнир в Нью-Дели проходит с 16 по 20 ноября.

Судьи решили судьбу медали в дуэли Кубка мира Казахстан - Узбекистан

